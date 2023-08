Fraaie goal van Clarence Seedorf in benefietduel voor Oekraïne op Stamford Bridge: ‘Fit blijven is een mindset’

Seedorf bleef als een van de weinige spelers de hele wedstrijd op het veld staan. Hij werd verkozen tot man of the match bij Team Shevchenko, terwijl voormalig Arsenal-middenvelder Jack Wilshere (31) die eer kreeg bij Team Zinchenko. Seedorf maakte na 40 minuten de 1-1, William Gallas zorgde kort voor tijd voor de 2-2 namens Team Shevchenko. Mark Noble en Darijo Srna maakten de goals voor Team Zinchenko.



De Game4Ukraine is een initiatief om geld in te zamelen voor de reparatie van Oekraïense scholen en andere infrastructuur, die getroffen is in de voortdurende oorlog met Rusland. Voor de gelegenheid stelden Andriy Shevchenko (oud-spits van AC Milan en Chelsea) en Arsenal-speler Oleksandr Zinchenko elk een team samen.



Op Stamford Bridge klonken achtereenvolgens het ‘God Save the King’ en het volkslied van Oekraïne. Voor het eerste fluitsignaal sprak de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vanaf de beeldschermen het stadion toe, en werd er tevens een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de oorlog.