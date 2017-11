Fran Sol loopt alweer voor op schema en kan mogelijk al spelen tegen Sparta

Sol hoopt dat fysiotherapeut Gijs van der Bom hem zover kan brengen dat hij begin volgende week weer aan kan sluiten bij de groep. In dat geval zou hij volgende zaterdag tegen Sparta alweer kunnen spelen. Eerder dit seizoen herstelde de aanvaller al razendsnel van een ingreep aan zijn knie.



Binnen, in het krachthonk in het stadion, is Sol niet alleen. Jordens Peters kreeg maandag een injectie in zijn knie. Eerder wees onderzoek uit dat een operatie niet noodzakelijk is. De injectie en rust moeten ervoor zorgen dat vocht onder zijn knie wegtrekt. Verwacht wordt dat ook Jordens Peters er tegen Sparta bij zal zijn.