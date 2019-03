France Football: Rinus Michels beste trainer aller tijden

Van der Gaag Volgende voetbalman die zwaar gedesillu­si­o­neerd NAC verlaat

21:41 Alsof het zo moet zijn, verdwijnt ook de trainer van het Bredase toneel waarmee de bingokaart vol is. Mitchell van der Gaag houdt het voor gezien bij een club die ten onder gaat aan zijn eigen wanbeleid. De chaos, voor zover dat niet het geval was, is nu compleet bij NAC.