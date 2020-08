Frank Arnesen: ‘Dick Advocaat zet ons op een positieve manier onder druk’

Advocaat: Berghuis bepaalt zelf moment rentree

27 augustus Of Steven Berghuis morgen tegen Hamburger SV in actie komt namens Feyenoord is nog afwachten. Trainer Dick Advocaat zei dinsdag na de wedstrijd tegen Arminia Bielefeld dat het streven was om de aanvoerder vrijdag in Kufstein speeltijd te geven. ,,Maar Berghuis bepaalt zelf, hij moet aangeven of hij er klaar voor is. Als dat niet zo is, dan wachten we”, zegt Advocaat.