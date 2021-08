Frank Arnesen is twee dagen voor de transferdeadline nog lang niet klaar bij Feyenoord

De Treffers gaat aan de haal met oud-NEC’er en wereldrei­zi­ger Leroy George

27 augustus GROESBEEK - De Treffers heeft Leroy George vastgelegd. De tweededivisionist pikt de 34-jarige oud-buitenspeler van NEC transfervrij op. George, die onlangs nog op proef was bij ADO Den Haag, is in Groesbeek de tweede profaanwinst in korte tijd.