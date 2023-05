Frank Arnesen slaat zichzelf niet op de borst bij titel Feyenoord: ‘Geleerd van Cruijff en Van Hanegem’

Ajax kampt met hiaten in scheefge­groei­de selectie en snakt naar kwaliteits­im­puls

Het 0-0 gelijkspel tegen AZ onderstreepte nog maar eens dat het seizoen van Ajax lusteloos richting zijn einde kabbelt. Maar ook dat de Amsterdammers in alle linies tekortschieten: niet in de laatste plaats in de aanval. Technisch directeur Sven Mislintat moet wonderen verrichten met één hand op de knip.