Frank Arnesen wil Cyriel Dessers definitief bij Feyenoord inlijven, maar vreest voor rijkere clubs

Arnesen gaat eerst in gesprek met Cyriel Dessers. Hij heeft nog zes dagen de tijd om de spits definitief over te nemen van KRC Genk. De club moet daarvoor niet alleen 4 miljoen euro aan de Belgische club betalen, Arnesen moet ook bepalen of hij aan de salariseisen van de spits wil voldoen.

De 27-jarige spits kwam woensdag niet tot scoren in de verloren finale tegen AS Roma (1-0) om winst van de Conference League. Met tien doelpunten is hij echter wel topscorer van het derde toernooi van de UEFA geworden. ,,Feyenoord is een bijzondere club”, zei Dessers vorige week over zijn toekomstplannen. “Laten we na de finale even gaan zitten en kijken wat er uitkomt. Dit is misschien de kans voor mij om een stap te maken. Maar het gras is niet altijd groener aan de overkant.”