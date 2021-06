Frank de Boer: ‘Ik heb tegen Luuk de Jong gezegd dat ik nu even voor Wout ga’

Tot voor kort was de lange spits nog niet echt in beeld bij De Boer, maar dat had een reden, zei de bondscoach woensdag in zijn vooruitblik op de ontmoeting met Oostenrijk van donderdag.



,,Het is heel simpel. Aan het begin wilde ik niet te veel wisselen in de selectie. Ik was er net bij. Het gevoel was gewoon heel goed bij de selectie. Dan ga je op dat moment aan het werk met de mensen die ervoor hebben gezorgd dat Nederland zich heeft gekwalificeerd. In die korte periode was het moeilijk Wout in te werken”, aldus De Boer.



,,Ik heb ook tegen Luuk gezegd dat ik nu even voor Wout ga. Ik vind dat hij het heeft laten zien. Als je zoveel scoort in de Bundesliga, ook tegen goede tegenstanders. En Luuk heeft natuurlijk niet zoveel gespeeld de laatste maanden. Ik weet wat ik aan Luuk heb.”