Frans Derks (89) deed alles op z’n Frans

Vandaag is na een kort ziekbed Frans Derks in Breda overleden. Van 1956 tot 1978 fungeerde de afgestudeerd ingenieur in de werktuigbouwkunde als scheidsrechter in het betaald voetbal. Later was hij bestuurslid bij NAC, FC Dordrecht en de coöperatie eerste divisie (CEV). Zestien jaar hanteerde hij de voorzittershamer bij volleybalclub Brevok.