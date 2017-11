Franse arbiter fluit Oranje in Schotland

Oranje Opgeleefde Depay heeft zin in oefenduels: 'Wil me laten zien'

7:15 Soms is hij nukkig en loopt Memphis Depay iedereen zonder een woord te zeggen voorbij, maar dit keer was de aanvaller van Olympique Lyon opvallend spraakzaam bij aankomst in Noordwijk. Depay zit goed in zijn vel, zo werd duidelijk toen hij voor de ene na de andere camera zijn verhaal deed.