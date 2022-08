Franse media zien hoe AS Monaco deksel op de neus krijgt van PSV: ‘Woorden zijn goed, daden zijn beter’

,,Woorden zijn goed, daden zijn beter". Dat concluderen Franse media nadat niet AS Monaco maar PSV zich kwalificeerde voor de play-offs van de Champions League dankzij een 3-2 zege na verlenging. AS Monaco-coach Philippe Clement zei vooraf dat zijn ploeg favoriet was, maar de Belg kreeg het deksel keihard op de neus van Luuk de Jong en consorten.

,,Philippe Clement kwam met de borst vooruit naar Eindhoven, maar net als in de heenwedstrijd werden hij en zijn mannen verrast", schrijft RMC Sport. Franse media stellen dat het verrassend is dat het AS Monaco niet gelukt is om over twee wedstrijden niet van PSV te winnen, ondanks legio kansen voor de Monegasken. ,,AS Monaco kwam nauwelijks in de problemen, maar de ploeg liet zich steeds weer verrassen door de spaarzame kansen die de Eindhovenaren kregen.”

De koppen ‘wreed’ van L’Équipe en ‘gekruisigd’ van RMC Sport vatten de vervelende avond voor AS Monaco samen: ,,AS Monaco was bijna gekwalificeerd, maar uiteindelijk worden er geen play-offs voor een plek in de groepsfase van de Champions League gespeeld. AS Monaco was ongetwijfeld het beste team, maar de rekening werd betaald door een gebrek aan efficiëntie. Breel Embolo zal nog lang stil blijven staan bij zijn actie waarbij hij door Armando Obispo werd gevloerd toen hij oog in oog stond met doelman Walter Benítez.”

Volgens So Foot had ,,het geluk de kant van PSV gekozen”. ,,Jordan Teze deponeerde kaviaar op de schedel van Luuk de Jong. Hij stuurde PSV naar het paradijs terwijl AS Monaco een déjà vu beleefde. Net als tegen Sjachtar Donetsk vorig seizoen werden de Monegasken uitgeschakeld. De dominante ploeg wist niet door te breken en het zijn de realistische Nederlanders die naar de play-offs gaan.”

Reacties AS Monaco

Axel Disasi, verdediger van AS Monaco, liet bij Canal+ optekenen dat niet het beste team had gewonnen: ,,We hebben samen echt een goede wedstrijd gespeeld. In beide wedstrijden waren we de betere ploeg. We gaven ze veel problemen, maar zij waren efficiënter dan wij. Ik kan mijn team dan ook niets kwalijk nemen, we moeten met opgeheven hoofd weer verder.”

Clement, coach van AS Monaco, kon eveneens nauwelijks geloven dat het niet gelukt was om kwalificatie voor de play-offs te bewerkstelligen: ,,Dit zijn de wrede dingen in het voetbal. We domineerden beide wedstrijden en we hadden veel meer kansen dan PSV, maar uiteindelijk kwalificeer je jezelf niet”, concludeerde de Belgische coach.

,,Desondanks ben ik erg trots op mijn spelers. Ze gaven alles tot de laatste seconden en ze kregen ook volop kansen. We bleven rustig ondanks de sfeer in het stadion, maar natuurlijk zijn we nu erg teleurgesteld. Als je een echte winnaar bent, moet je ook momenten van teleurstelling meemaken. Er is geen enkele sporter die altijd wint. Nu moeten de jongens laten zien dat ze hier mee om kunnen gaan en de volgende wedstrijden nóg meer energie geven”, zo besloot de coach van AS Monaco.