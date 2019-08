Fraser is even ziek van gelijkspel in De Kuip

Stam neemt het op voor spelers: ‘We zijn niet zo slecht als sommigen denken’

17:45 Feyenoord-trainer Jaap Stam weigerde zijn spelers af te vallen na het gelukkige gelijkspel tegen het gepromoveerde Sparta Rotterdam (2-2) in de eigen Kuip. ,,De jongens hebben keihard gewerkt”, benadrukte hij. ,,En het is echt niet zo dat we hadden verwacht dat we wel even makkelijk gingen winnen.”