Fraser is ‘hartstikke trots’ op zijn spelers

,,We hebben vijf wedstrijden alles moeten geven om hier in de play-offs te komen”, zei Fraser. ,,Ik was niet blij met de 2-0, want volgens mij hield Nicolai Jørgensen wel vast. Maar dan hoor ik weer van de scheidsrechter dat hij niet hard vast genoeg heeft vastgehouden. Maar nogmaals, Feyenoord was gewoon beter.”

,,We kunnen beter dan in deze wedstrijd”, zei Fraser. ,,Maar ik heb net gezegd dat ik hartstikke trots op ze ben. Nu wordt het zaak dat we volgend seizoen weer een goede selectie hebben. Want het wordt nog lastiger, na een achtste plaats in de Eredivisie. We gaan volgend seizoen gewoon weer om handhaving spelen.”