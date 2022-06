Fraser krijgt naast Rankovic opvallende naam als assistent in Utrecht, gesprekken met Mulenga lopen

Daarnaast doet Twan Scheepers zijn intrede in de staf. Michael Silberbauer maakt komend seizoen geen deel uit van het team van Fraser, terwijl de club in gesprek blijft met Jacob Mulenga.



Door het vertrek van Rick Kruys, die Willem Janssen volgt naar VVV-Venlo en daar voor twee jaar hoofdtrainer als hoofdtrainer is aangesteld, was de weg vrij voor Fraser om zijn vertrouwde assistent Aleksandar Rankovic mee te nemen naar de Domstad. Rankovic werd bij Sparta ontslagen vanwege zijn ‘te dominante karakter’, waarna Fraser zich loyaal toonde. Het was daarom geen uitgemaakte zaak dat ‘Ranko’ mee zou gaan naar FC Utrecht. Met meerdere kandidaten werden gesprekken gevoerd, maar nadat Kruys zijn uittrede deed, kwam er een extra plek vrij op de bank.

Opvallende naam

Scheepers is een nieuwe, opvallende naam. De PSV-coryfee was jarenlang jeugdtrainer bij PSV, waar hij hoofdtrainer Fraser van kent. Scheepers assisteerde Phillip Cocu bij Derby County in 2019 en 2020. Ook hij gaat Fraser assisteren. Michael Silberbauer wordt door zijn eigenlijke werkgever Midtjylland aan zijn contract gehouden. Ondanks de wens van zowel de oud-middenvelder als FC Utrecht om samen door te gaan, behoort hij komend seizoen niet tot de technische staf van de club. Sander Keller schuift als assistent-trainer op van het eerste elftal naar Jong FC Utrecht.

Daarnaast wordt Harald Wapenaar keeperstrainer bij FC Utrecht. Hij neemt de plek van Stefan Postma in. De oud-doelman van de club was voor het laatst keeperstrainer bij Willem II, waar hij vertrok nadat er onenigheid was tussen Wapenaar en toenmalig trainer Fred Grim. Tevens is FC Utrecht nog in gesprek met Jacob Mulenga. Met de oud-aanvaller zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt over of en hoe hij een rol gaat spelen binnen het vernieuwde FC Utrecht, maar spitsentrainer is een optie die wordt besproken.

