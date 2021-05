Fraser maakt indruk met Sparta, maar topclubs staan niet in de rij: ‘Misschien een etiket dat aan me kleeft’

Hamdi ziet door verstand­hou­ding met Chinese eigenaar geen perspec­tief bij ADO

16 mei Mohammed Hamdi is opgestapt bij ADO Den Haag. Kort na de laatste wedstrijd (3-2 verlies bij FC Twente) maakte de club bekend dat de 37-jarige algemeen directeur zijn taken heeft neergelegd. Hamdi was sinds augustus 2019 verantwoordelijk voor het beleid van de Haagse club, die onder zijn bewind zeer roerige tijden kende.