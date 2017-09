Fraser na gelijkspel tegen VVV: Eigen schuld

,,We hebben verzuimd om onze mogelijkheden beter uit te spelen. Daarnaast hebben we domme fouten achterin gemaakt. Door eigen schuld hebben we in deze wedstrijd kostbare punten verspeeld.''

De kritiek van Fraser mocht met name Guram Kashia zich aantrekken. De aanvoerder vergreep zich in de 89ste minuut aan Nils Röseler waarna Clint Leemans de strafschop benutte. ,,Kashia mag nooit in zo'n situatie terecht komen. Dan ben je kansloos als verdediger'', oordeelde Fraser.

Collega Maurice Steijn sprak van een mooie prestatie van VVV in Arnhem. ,,We hebben opnieuw loon naar werken gekregen'', doelde hij onder meer ook op de uitwedstrijd vorige week tegen FC Groningen (1-1) toen zijn ploeg in de extra tijd langszij kwam. ,,We raken niet in paniek als we op achterstand staan. We blijven erin geloven. Zo hoort het ook.''