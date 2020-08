Fraser verlengt bij Sparta: ‘Mooie uitdaging’

,,Ik heb het enorm naar mijn zin op Het Kasteel en het tekent de huidige samenwerking dat we al in zo’n vroeg stadium afspraken met elkaar maken over een contractverlenging voor nóg een extra seizoen”, aldus Fraser. “De voorbereiding is inmiddels in volle gang en ik heb vertrouwen in deze spelersgroep om Sparta het aankomende seizoen in de eredivisie te houden. Van daaruit gaan we dan weer verder werken aan de sportieve groei van de club, daar maak ik graag onderdeel van uit.”



Voor zijn periode bij Sparta was Fraser hoofdtrainer bij ADO Den Haag en Vitesse.