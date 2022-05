Fred Rutten liet Manchester United links liggen voor PSV

Fred Rutten heeft zijn nieuwe baan als assistent-coach bij PSV met volle overtuiging aanvaard, zo liet hij zondag weten bij ESPN . Hij is onder meer gepolst door Erik ten Hag om (eveneens als assistent) mee te gaan naar Manchester United, maar ging daar niet op in. Hij kreeg tijdens een gesprek met Ruud van Nistelrooij een goed gevoel bij PSV en de aanstaand trainer van de club zelf.

,,Ik heb natuurlijk uitgebreid met Ruud van Nistelrooij gesproken”, zei Rutten. ,,Hij heeft mij getriggerd om het iets vrijere leven wat ik nu heb een stukje op te geven. Hij zat bij mij in de kamer en we hebben twee uur zitten praten over voetbal en andere dingen. En bij het gesprek over die andere dingen in het leven heeft hij mij ook getriggerd.”

,,Ik vind dat Ruud al wel wat ervaring heeft”, zei Rutten. ,,Hij heeft al bagage en een aantal elftallen getraind, bij Jong PSV en onder 18. Ook bij het Nederlands elftal heeft hij al de nodige routine opgedaan. Ruud is er klaar voor, zo komt het op mij over. Ik ben daarbij positief-kritisch. PSV staat voor mij voor een Champions League-club. Alles wat je doet, moet daarbij in dienst staan van die gedachte.”

Rutten ging ook nog in op zijn privé-situatie. ,,Ik heb een gezin, ik heb kleinkinderen. Die wil ik af en toe wel eens zien. Bij Manchester United stap je in een trein en daar kom je niet meer vanaf. Ik wil me lekker voelen bij iets waar je instapt. Bij PSV is dat zo. Het is mooi als je kleinkinderen hebt, dat je die wel af en toe ziet en met opa een balletje kunnen trappen.”