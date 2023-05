Fred Rutten over vertrek Ruud van Nistelrooij: ‘Waar kink in de kabel is gekomen is niet relevant’

De aftredend assistent begrijpt namelijk dat er veel vragen zijn over de situatie. ,,Ik heb goed met Ruud samengewerkt. Waar de kink in de kabel is gekomen is niet relevant. Ik heb Ruud gesproken via Whatsapp, maar niet telefonisch.” Als geen ander snapt Rutten hoe Van Nistelrooij zich voelt. ,,Ik heb in dezelfde situatie gezeten.” Rutten werd in 2012 ontslagen bij PSV, destijds was hij hoofdtrainer van de Eindhovenaren.