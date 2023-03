Frenkie de Jong haakt af bij Oranje: ‘Natuurlijk is dat een streep door de rekening’

Koeman zat mijn zijn staf naar de Clásico te kijken toen het vlak voor tijd misging met De Jong. ,,Hij had een momentje in de laatste tien seconden", aldus de bondscoach tijdens zijn persconferentie maandag. ,,Nadat er een mri was gemaakt bleek vanochtend dat hij niet is. Zeker niet voor de volgende twee wedstrijden. Natuurlijk is dat een streep door de rekening. Hi is een belangrijke speler voor dit elftal.”