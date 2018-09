Frenkie de Jong: Het zingen was spannender dan het voetballen

Door Mikos Gouka



,,Sneijder is zoveel groter’’, zegt De Jong. ,,Ik ben vooral heel trots dat ik nog eenmaal met zo’n grote speler heb mogen spelen. En wat betreft de lef en bravoure in mijn spel, ik ben toch door de bondscoach geselecteerd omdat ik op die manier voetbal bij mijn club Ajax. Dan zou het toch raar zijn als ik dat hier bij Oranje niet zou doen? Of ik hem ooit nog inhaal met 134 interlands? Dat zal lastig worden, ik ben nu al 21 jaar en ik sta op één interland.’’

De medespelers bij Oranje die hem niet echt kenden, zagen afgelopen week in Zeist al snel genoeg. Frenkie de Jong is een speler met heel veel mogelijkheden. De Ajacied vertelde meer zenuwen te hebben gehad bij het zingen van een liedje voor de spelersgroep dan bij zijn vuurdoop tegen Peru. ,,Zingen is niet echt mijn kwaliteit. Ik heb maar weer 'Het is een nacht' van Guus Meeuwis gezongen. Dat deed ik eerder bij Willem II, bij Jong Oranje en bij Ajax ook. Daar hou ik het maar bij. Ja, dat zingen was spannender dan voetballen in Oranje," zegt De Jong.

De Jong gaf gisteravond 21 passes op de helft van Peru. Allemaal kwamen ze aan bij een medespeler. ,,De trainer vroeg me met de opbouw te bemoeien en dat heb ik geprobeerd te doen. En dan nog een kwartiertje samen met Wesley Sneijder. De speler waar ik als kleine jongen naar keek als Oranje op de grote toernooien ver kwam. Of ik zondag tegen Frankrijk mag starten? Dat hoop ik wel, maar dat is aan de bondscoach. Daar kan ik geen antwoord opgeven toch?’’

Volledig scherm Wesley Sneijder wenst Frenkie de Jong succes voor de start van de tweede helft tegen Peru. © ANP