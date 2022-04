Frenkie de Jong ‘in shock’ toen hij hoorde over ziekte Louis van Gaal

Joël Drommel of Yvon Mvogo? Roger Schmidt wil niet zeggen wie bij PSV keept tegen Leicester City

Trainer Roger Schmidt keek woensdagavond in het stadion van Leicester City uit naar de uitwedstrijd van PSV in de kwartfinale van het toernooi om de Europa Conference League. Hij wilde nog niets over de opstelling zeggen en ook niet bevestigen dat Joël Drommel keept. Het enige wat wel duidelijk lijkt, is dat Cody Gakpo in de basis kan starten.

7 april