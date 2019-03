Frenkie de Jong: Juve zal niet ontevreden zijn met Ajax

Ronaldo blonk in dat duel uit. Door zijn hattrick kwalificeerde Juventus zich uiteindelijk voor de kwartfinales. De uitgesproken Messi-fan De Jong zegt het niettemin leuk te vinden om tegen Ronaldo te kunnen voetballen. ,,Toen ik vroeger in de jeugd speelde, was hij al één van de beste spelers van de wereld. Als je naar zijn statistieken kijkt, dat zijn echt ongekende cijfers.” De Jong keek vandaag heel erg uit naar de loting, zo gaf hij toe. En daarbij was Barcelona niet de gewenste tegenstander voor de middenvelder die volgend seizoen in Nou Camp te bewonderen is.

Ajax speelt eerst in de eigen Johan Cruijf Arena tegen Italiaanse recordkampioen om dan vervolgens de return in Turijn af te werken. Net zoals Ajax in de achtste finales ook eerst zelf in de Arena een resultaat moest zien neer te zetten. ,,Of dat een voordeel of een nadeel is weet ik niet.” De Jong zag Juventus vooral in de Champions League voetballen. ,,En daar maakten ze een heel goede indruk op me. Ik denk dat zij favoriet zijn maar dat was Real Madrid ook tegen ons. Er zijn natuurlijk grotere namen dan Ajax bij de laatste acht. Ze zullen niet ontevreden zijn met Ajax als tegenstander. Maar na de prestatie in Madrid zullen ze ons zeker niet onderschatten denk ik.”