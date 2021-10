Frenkie de Jong snapt dat ogen op hem zijn gericht: ‘Maar ik ben geen Messi, de beste speler ooit’

Frenkie de Jong is even verlost van alle hectiek die er rond zijn werkgever FC Barcelona heerst. De middenvelder baalt van de slechte resultaten, maar kondigt een stevig antwoord aan de komende weken.

Door Mikos Gouka



Frenkie de Jong is ondanks de crisis bij Barcelona met een goed gevoel neergestreken bij Oranje in Zeist. De wedstrijden tegen Letland en Gibraltar kunnen ook een aanloopje vormen voor een betere periode met de gevallen Spaanse topclub. ,,Het komt wel goed’', zegt De Jong. ,,Het is niet zo erg als het misschien lijkt. Ik denk dat we er zo weer uit kunnen zijn.’'

Uit de crisis dus. Of vormdip. De Jong benadrukt dat hij enorm baalt van de slechte resultaten. ,,Die zijn niet goed, daar kan niemand omheen’', zegt hij. ,,Er hangt een negatief sentiment rond de club, dat is duidelijk. Dat is logisch, het is Barcelona en de resultaten zijn niet goed. Zeker in de Champions League zijn we superslecht gestart. Maar ik zit niet in de put of zo. Elke club die meer dan de helft van de aanvallers niet beschikbaar heeft, krijgt het lastig. Maar als die spelers straks terug zijn, wordt het echt anders. Maar dan nog, tegen Cádiz en Granada moet FC Barcelona gewoon winnen.”

Nu Messi is vertrokken uit Camp Nou zijn veel ogen gericht op de Nederlander. De Jong begrijpt dat. ,,Maar ik ben geen Messi, de beste speler ooit. Dus ik weet niet of je mij moet beoordelen op het aantal doelpunten of assists. Ik denk wel dat ik het elftal meer op sleeptouw moet nemen. In de competitie staan we nog altijd qua punten in de buurt van Real Madrid en Atlético Madrid. Er is nog niets verloren. En in de Champions League ook niet, al moeten we de eerstvolgende wedstrijd hoe dan ook winnen.’'

Dat moet De Jong ook met Oranje van Letland en Gibraltar. Maar afgelopen zomer dacht heel het land dat ook van de wedstrijd tegen de Tsjechen op EURO 2020 en dat ging gruwelijk mis. ,,Nee, daar heeft de nieuwe bondscoach niets meer over gezegd. We kijken vooruit. Zelf denk ik er nog weleens aan. Het is echt een gemiste kans geweest. Als Nederland tegen Tsjechië speelt, moet Oranje altijd doorgaan, vind ik.’'