Frenkie de Jong: Soms het gevoel dat het te makkelijk gemaakt wordt

,,We lieten ze terugkomen in de wedstrijd, dat is natuurlijk niet goed. Soms hebben we misschien het gevoel dat het ons te makkelijk gemaakt wordt. Dan worden we wat ongeconcentreerd. Ik heb nooit het gevoel gehad dat de overwinning in gevaar zou komen”, aldus De Jong in het Dinamo-stadion in Minsk.

Bij rust leidde Oranje nog met 2-0. Beide doelpunten kwamen op naam van Georginio Wijnaldum. ,,Ze hielden de ruimtes niet zo klein en ze waren niet zo gedisciplineerd als Noord-Ierland donderdag”, vertelde De Jong over de Wit-Russen. ,,Er lag best veel ruimte. We kwamen vaak in goede posities om gevaar te stichten. Maar in de laatste fase waren we soms een beetje slordig.”