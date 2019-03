Frenkie over dé foto: ‘Heel mooi, maar moet nog veel bewijzen’

Door Daniël Dwarswaard



In de nacht na Real-Ajax zag Frenkie de Jong de bewuste foto voor het eerst. Een dag later deelde hij het beeld met zijn volgers op social media. ,,Gewoon omdat ik het een mooie foto vond. Niet omdat ik er verder iets mee wilde zeggen. Ik bedoel: Modric is één van de grootste spelers ter wereld. Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Zelfs de Gouden Bal. En met zijn land ook nog eens de WK-finale gespeeld. Met Kroatië dat normaal de finale niet speelt.’’



De foto ging de wereld over en werd ook in Nederland veelvuldig aangehaald. Er schuilt symboliek in het plaatje voor de eeuwigheid. Als wisseling van de wacht. Natuurlijk heeft De Jong die beschouwingen gezien. ,,Ik vind het leuk hoor, maar dat is vooral iets voor de buitenwacht. Ik heb nog veel te bewijzen. Eerst hier bij Ajax waar we voor heel belangrijke weken staan. Ik wil het seizoen hier graag afsluiten met een tastbare prijs. De komende weken zijn cruciaal. We hebben na de zege op Madrid wel even een feestje gevierd, maar vanaf nu is het ook weer zaak om ons te concentreren op de wedstrijd van zondag tegen Fortuna Sittard.’’