Frimpong bedankt voor EK met Jong Oranje; Brobbey, Dallinga, Hartman en Gravenberch gaan wel mee

De overige 21 spelers stonden wel al op de voorlopige lijst van Jong Oranje-coach Erwin van de Looi. Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker, de wingbacks van Bayer Leverkusen, zijn de opvallende afwezigen in de EK-selectie. Bakker had zich in eerste instantie afgemeld om zich te richten op de voorbereiding bij zijn club. Hij is hier later op teruggekomen, maar toen heeft de trainer andere keuzes gemaakt op zijn positie. Enkele andere afvallers zijn Jay Gorter (Aberdeen), Bjorn Meijer (Club Brugge), Dirk Proper (NEC) en Sydney van Hooijdonk (SC Heerenveen). De afwezigheid van laatstgenoemde is ook opvallend te noemen. De 23-jarige spits uit Breda scoorde dit seizoen 19 keer in 37 duels voor Heerenveen, waarvan 16 in de eredivisie.

,,Het EK staat voor de deur en we kijken hier als Jong Oranje erg naar uit,’’ aldus Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi. ,,Ik denk dat we een mooie selectie hebben waarbij we gekeken hebben naar kwaliteit en gedrevenheid. Vanzelfsprekend is deze selectie weer tot stand gekomen in overleg met bondscoach Ronald Koeman. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de Nations League Finals en blijft natuurlijk altijd leidend, maar het is goed dat we als Oranje-teams op deze manier samen kunnen werken. De meest opvallende afwezige in onze selectie is Jeremie Frimpong. Hij koos ervoor om zich, nadat hij niet geselecteerd was voor het Nederlands elftal, niet beschikbaar te stellen voor Jong Oranje. Voor ons is dit natuurlijk erg jammer, maar ik denk ook zonder Frimpong een prima selectie over te houden voor het EK.’’