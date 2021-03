Gaan ook deze stokoude records er ooit nog aan?

Doelpuntenregen

Nee, op koers voor een doelpuntenrecord ligt dit eredivisieseizoen met een gemiddelde van 3,07 goals per wedstrijd bij lange na niet. Pas als de ploegen de poort achterin de komende jaren een beetje extra openzetten, komt het record in zicht: in het seizoen 1958/1959 kon er in totaal 1188 keer worden gejuicht (3,88 goals per duel). Met het huidige gemiddelde stokt de teller na 34 speelronden op 939 treffers.

Onaantastbare Dillen

Een record dat al sinds de geboorte van de eredivisie onaantastbaar is: Coen Dillen bewees in de jaargang 1956/1957 zijn status als topspits door namens PSV 43 keer te scoren. Mateja Kezman (PSV, 2002/2003) en Luis Suárez (Ajax, 2009/2010) kwamen daar deze eeuw het dichtst bij: 35 keer raak.

Jan Seelen

Spitsen, opgelet: ben je op zoek naar een fikse uitdaging, probeer eens een zo snel mogelijke hattrick te produceren. Jan Seelen gaf in maart 1959 het goede voorbeeld door in drie minuten liefst driemaal toe te slaan: de aanvaller van Ajax scoorde tegen SHS in minuut 41, 42 én 43 en schreef daarmee een vrijwel onbreekbaar record op zijn naam.

Minste tegengoals

Met slechts negentien tegentreffers heeft Ajax momenteel de meest solide defensie van de eredivisie. Maar om tot de best verdedigende ploeg uit te groeien, moet in de toekomst nog flink wat worden dichtgetimmerd. In het seizoen 1971/1972 kreeg FC Twente slechts dertien goals om de oren.

Onfortuinlijke degradant

Met respectievelijk 14 en 15 punten pogen FC Emmen en ADO Den Haag te ontkomen aan rechtstreekse degradatie. Ook al halen beide ploegen uit de resterende acht duels de volle buit, dan nog komen ze niet aan het totaal van Blauw-Wit in 1959/60. Omgerekend pakten de onfortuinlijke Amsterdammers destijds 41 punten, maar dat bleek niet genoeg voor een verlengd verblijf in de eredivisie.

Pechvogel

‘Wat Freddy ten Caat ooit al na 15 seconden opliep.’ Het is een vraag die de laatste jaren regelmatig voorbijkwam in quizzen. Op het antwoord zal de aanvaller van FC Twente niet trots zijn. In 1987 raakte hij op bezoek bij FC Utrecht al na vijftien seconden geblesseerd. Nooit kampte iemand in de eredivisie sneller met fysiek malheur.

Jongste doelpuntenmaker ooit

Volledig scherm Wim Kras. © DPG Media Een topspeler in de eredivisie werd hij nooit, maar toch staat zijn naam al bijna 51 jaar met dikke viltstift in de recordboeken. Honderd dagen na zijn zestiende verjaardag groeide Wim Kras uit tot de jongste doelpuntenmaker ooit in Nederland. Een halfjaar daarvoor maakte hij als 15-jarige zijn debuut: tevens een record dat nog altijd in handen is van Kras. Beide records mogen van de regelgevers in elk geval nog worden gebroken: de minimumleeftijd voor spelers op het hoogste niveau bedraagt 15 jaar.

Topschutter tussen de palen

Edwin van der Sar ging in 1998 namens Ajax achter de bal staan om een strafschop tegen de touwen te schieten, terwijl ook doelmannen Martin Pieckenhagen en Martin Hansen later uitgroeiden tot helden. Topschutters werden zij echter nooit. Keeperstopscorer aller tijden in de eredivisie is nog altijd Nico van Zoghel, die in de jaren zeventig liefst zevenmaal de hoofdrol greep.

Bezoekersdieptepunt

Een record dat er pijnlijk genoeg dit seizoen al aangaat. Het seizoen 1987/88 werd met 2,07 miljoen fans het minst bezochte eredivisieseizoen ooit. Dit seizoen werden de stadions aanvankelijk nog deels gevuld, de laatste maanden blijven de tribunestoeltjes vanwege de coronapandemie leeg. De teller staat dit seizoen op het historisch lage aantal van 143.929 bezoekers. Het voorgaande afgebroken seizoen telde uiteindelijk 4,23 miljoen belangstellenden.

De lege Arena zorgt dit seizoen voor een pijnlijk record.

Zegereeks

Het Bayern München van Nederland, het is een bijnaam die Ajax zich de laatste jaren dankzij de financiële slagkracht vergaarde. Records sneuvelen de laatste jaren al in rap tempo in Amsterdam, waar een hegemonie de komende seizoenen voor de hand lijkt te liggen. Wellicht dat het op termijn ook op jacht kan naar een eigen record: in 1971/72 boekten de Amsterdammers liefst negentien zeges op rij.