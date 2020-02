Gaat Ajax het redden tegen Getafe? ‘Het wordt heel lastig’

Wat moet Erik ten Hag komende donderdag doen?

Van Halst: ,,De as is heel belangrijk. Vorig seizoen heeft Ajax successen behaald met Tadic in de spits. Ik zou hem daar graag weer zien. Met hem in de punt van de aanval kwam Ajax vorig jaar tot vloeiende aanvallen. Hij liet zich terugzakken en dat maakte het makkelijker om aan voetballen toe te komen. Met Van de Beek op tien en Blind achterin komt er wat meer herkenbaarheid in de ploeg. Dat is belangrijk nu: terug naar de basis.’’



Vanenburg: ,,Ik zou sowieso Huntelaar opstellen. Hij weet wat er wordt gevraagd in dit soort wedstrijden. Het is puzzelen voor Ten Hag. Hij moet in ieder geval kijken wie fit is. De laatste weken staan er veel spelers in de basis die net terugkeren van blessureleed en er misschien nog niet helemaal klaar voor zijn. Het grootste probleem ligt aan de zijkanten. Tegen ploegen als Getafe is het cruciaal dat je met een individuele actie door de defensie heen kan breken. Babel is bijvoorbeeld geen type die zijn man met een actie passeert.’’