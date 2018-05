Gaat De Graafschap of Almere eredivisie in?

Sturing: Met Vitesse gepiekt op het juiste moment

19 mei Edward Sturing gaat met een voldaan gevoel op vakantie. Als interim-hoofdtrainer leidde hij 'zijn' Vitesse naar Europees voetbal. ,,Ik ben blij dat dit seizoen voorbij is. Het kostte bakken met energie, zeker omdat ik de ploeg in de laatste fase van het seizoen moest overnemen'', zei Sturing na de gewonnen finale van de play-offs tegen FC Utrecht (5-3). ,,Ik heb veel zin in vakantie, vooral ook omdat we dit seizoen nu goed hebben afgesloten.''