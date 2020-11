Gakpo kijkt uit naar drukke maand: ‘Iedereen fit genoeg om dit vol te houden’

Cody Gakpo ziet niet op tegen het drukke speelschema van PSV. De Eindhovenaren spelen in vier weken tijd liefst negen wedstrijden: vijf in de eredivisie, drie in de Europa League en eentje in de KNVB-beker.

,,Ik denk dat iedereen fit genoeg is om dit vol te houden. We hebben een brede selectie en een goede bank. Als spelers moe zijn, kunnen we gewoon wisselen”, zei Gakpo, die de lange wedstrijdenreeks zondag met een tegenvaller begon.

PSV maakte in de eerste helft tegen Twente veel indruk, maar viel na rust ver terug en verspeelde alsnog punten: 1-1. Eerder kwam het elftal van trainer Roger Schmidt ook de uitduels met Heracles (1-1) en Vitesse (2-1) al niet ongeschonden door. De achterstand op Ajax is na negen speelronden 4 punten, terwijl PSV nog geen topduels heeft gespeeld in de eredivisie. Die volgen pas in januari.

Gakpo vond het puntenverlies, net als trainer Schmidt, onnodig. ,,Ik denk dat we in de eerste helft heel veel kansen hebben gecreëerd. Die konden we helaas niet benutten”, zei hij. ,,We gingen met een prima gevoel de tweede helft in. Dan moeten we gewoon doorpakken.”

Het was niet voor het eerst dat PSV een goede eerste helft liet volgen door een veel mindere tweede. De ploeg toonde eerder twee gezichten in de uitwedstrijd tegen PAOK Saloniki in de Europa League. Na een voorsprong bij rust verloren de Brabanders met liefst 4-1 in Griekenland.

Volledig scherm Gakpo in actie tegen Jong Portugal. © BSR Agency

Gakpo vindt niet dat er een patroon zichtbaar is. ,,Er zijn geen specifieke dingen. We geven alles als team. Ik denk dat het per ongeluk is dat we hier niet winnen”, aldus de 21-jarige aanvaller, die woensdag nog scoorde voor Jong Oranje in de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Jong Portugal. Tegen Twente veroorzaakte hij met een handsbal juist een strafschop, die werd benut door Danilo. ,,Ik had geen intentie om met mijn handen naar de bal te gaan, maar blijkbaar is het dan toch een penalty tegenwoordig.”

Het is inmiddels het derde jaar in de A-selectie van PSV voor Gakpo, die onder leiding van de toenmalige trainer Mark van Bommel in het seizoen 2018-2019 met veel invalbeurten voorzichtig doorbrak. Vorig seizoen werd Gakpo definitief basisspeler en scoorde hij in 25 wedstrijden 7 keer. Een eerste oproep voor Oranje lijkt ook niet heel ver weg meer. Bondscoach Frank de Boer noemt zijn naam geregeld als het gaat over spelers die eraan zitten te komen.

Voorlopig ligt de focus vooral op clubvoetbal. Gakpo stond vanwege het coronavirus een tijdje aan de kant en heeft juist zin om veel te spelen. ,,Natuurlijk is het zwaar, maar daarvoor zijn we goed getraind”, aldus de geboren Eindhovenaar. ,,Ik denk dat het bij ons voorin zaak is om elkaar beter aan te voelen en elkaar goede ballen te gunnen zodat iedereen kan scoren.”