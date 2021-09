Gakpo over omstreden wissel: ‘Onze trainer denkt op deze manier, ik snap het’

“Onze trainer denkt op deze manier”, zei Gakpo over Roger Schmidt bij ESPN. “Ik snap de wissel. Ik heb ook donderdag gespeeld en er komen nog veel wedstrijden aan.”

Veel PSV-fans in het Philips-stadion hadden geen begrip voor de keuzes van Schmidt. Zij floten hard op hun vingers toen Gakpo naar de kant moest. Schmidt wisselt met enige regelmaat zijn beste spelers om ze zolang mogelijk fit te houden. Vorig seizoen leverde dat beleid niet het gewenste resultaat op. PSV eindigde als tweede, op een straatlengte van kampioen Ajax.

‘Het was geen goede wedstrijd van ons’

Schmidt kreeg vorige maand enige kritiek op zijn wisselbeleid tijdens het thuisduel met Benfica, dat PSV uitschakelde in de play-offs van de Champions League. Maar in de Eredivisie bleef de club uit Eindhoven tot zondag zonder puntenverlies.

Schmidt liet PSV zonder Noni Madueke en Marco van Ginkel tegen Feyenoord aftrappen. In de rust moesten Mario Götze en Eran Zahavi van het veld. Toch oogde PSV niet fris, drie dagen na de zware thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. ,,Maar die wedstrijd mag geen excuus zijn”, zei Gakpo. ,,Het was geen goede wedstrijd van ons. We leverden geen energie. Het was een off-day. Dit mag niet gebeuren.”

Schmidt was niet onder de indruk van het fluitconcert van de fans bij de wissel van de aanvoerder: ,,Zij mogen hun mening hebben, dat recht hebben ze. Cody komt terug van een blessure, daarom besloot ik hem te wisselen.”

Zahavi zat volgens de Duitser niet goed in de wedstrijd, Götze had wat klachten en Pröpper is net pas terug van een blessure.

Toornstra

Feyenoord was blij dat PSV-aanvoerder Cody Gakpo na een uur werd gewisseld. Dat zei Jens Toornstra, captain van de Rotterdammers, na de ruime zege van zijn ploeg.



Op het moment dat Gakpo werd gewisseld, leidde Feyenoord met één doelpunt verschil. Toornstra: ,,Het was fijn om te zien dat Gakpo eruit werd gehaald. Dat gaf ons wel een goed gevoel, ja. Als je ziet dat zo’n gevaarlijke speler dan al gewisseld wordt. Dan denk je toch: dat is fijn. Het gaf ons extra energie.”

Toornstra maakte twee van de vier doelpunten voor Feyenoord. ,,Bij de eerste had ik de tijd om de bal rustig te schieten. Ik raakte ‘m lekker. We scoorden sowieso op de goede momenten vandaag. We kregen de druk er goed op. Wat we vooraf wilden, kwam er goed uit.”

Volledig scherm Jens Toornstra. © ANP