Gakpo vindt penalty Feyenoord ‘belachelijk’: ‘Jammer dat het zo wordt beslist’

Meijer in extase na late zege op Go Ahead: ‘Hier snakten we naar’

NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer is in extase na de late zege op Go Ahead Eagles. De Nijmeegse club won door een doelpunt van Ibrahim Cissoko in blessuretijd met 1-0 en steeg naar de achtste plaats in de eredivisie.

15:45