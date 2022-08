Geboortegemeente schiet comateuze Donny van Iperen te hulp voor betere zorg

De 27-jarige voormalig speler van Telstar en Go Ahead Eagles voetbalt voor de Moldavische club FC Zimbru. Hij kwam zaterdag hard in botsing met de doelman van tegenstander Dinamo-Auto. Sindsdien ligt hij in coma in een ziekenhuis in Chisinau. Familieleden van Van Iperen zijn inmiddels naar Moldavië gereisd en proberen hem naar Nederland te krijgen, omdat het niveau van de zorg hier hoger is. Dat lukte de afgelopen dagen niet omdat de voetballer ingeschreven staat in Moldavië en geen Nederlandse zorgverzekering heeft.