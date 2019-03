Geboren winnaar Frank de Boer is inmiddels een mysterie

In de perskamer van Ajax hangt een grote foto uit april 2014, genomen in het Polman Stadion in Almelo. Erop staan allemaal juichende Ajax-spelers met een kampioensschaal ­in het midden. Frank de Boer staat links, juichend tussen keeperstrainer Carlo l’Ami, assistent Hennie Spijkerman en aanvaller Tobias Sana in.



Het is een intrigerende foto, bovenal om de spelers die erop staan. Laat ik het eufemistisch uitdrukken: het is niet echt een wereldploeg. Voor een team dat geschiedenis schreef, als het laatste Ajax-elftal ooit dat een prijs won, telt de selectie abnormaal veel vergeten voetballers. (Ook wel: ‘Google-voetballers’, voetballers van wie je hun huidige club moet opzoeken op internet.)



Sana. Ruben Ligeon. Mike van der Hoorn. Ricardo Kishna. Ricardo van Rhijn. Lesley de Sa. Thulani Serero. Nicolai Boilesen. Stefano Denswil. Bojan Krkic. Lukas Andersen. Lerin Duarte. Kolbeinn Sightorsson.



Wie snel kijkt, vermoedt dat het hier om het tweede elftal van Ajax gaat, en anders over het huidige elftal van pakweg Lokeren, PEC Zwolle of Bolton Wanderers, voor de grap gehuld in Ajax-shirtjes.