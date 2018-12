Gebroken duim en hamstringklachten voor Toornstra

Doelman Jurjus tot winterstop uit de roulatie bij De Graafschap; Etemadi onder de lat

14:51 DOETINCHEM - Hidde Jurjus komt in 2018 niet meer in actie voor De Graafschap. De 24-jarige doelman kampt met een rugblessure en wordt in de laatste twee duels met Ajax en Vitesse vervangen door Agil Etemadi.