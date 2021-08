Géén rood voor Álvarez: dwaling of een slechte spelregel? ‘Dit levert krompraat op’

Column Hugo Borst | Zou het kunnen dat Berghuis ‘bad karma’ heeft meegenomen van Feyenoord naar Ajax?

11:15 Columnist Hugo Borst weet niet wat hij ziet. Ajax is veranderd in Feyenoord en de Rotterdammers spelen Ajax-voetbal. ‘De Feyenoorders staan ‘hoog’ op het veld, ze zijn optimistisch, vrolijk en energiek, ze razen over het veld, ze hebben een gezegende techniek, ze denken na, ze winnen, zelfs als ze niet eens top zijn.’