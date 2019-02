Geen stadion waar PSV het zo lastig heeft als het Abe Lenstra Stadion

Door Nik Kok



Ontwaren de Eindhovenaren het beeld van Abe Lenstra voor de poorten van het stadion dan doen ze dat morgenavond in de wetenschap dat Heerenveen de ploeg is die het langst ongeslagen is tegen de eredivisiekoploper en huidige landskampioen.

Het is alweer meer dan zeven jaar geleden dat PSV een uitduel won van Heerenveen. Ola Toivonen (thans voetballend in Australië) scoorde toen twee keer. Net als Georginio Wijnaldum (Europese top in Liverpool). Tim Matavz (herstellende van een beenbreuk als Vitesse-spits) maakte één doelpunt. Fred Rutten (net coach van Anderlecht) was trainer. In 2011 ook kende niemand nog Kik Pierie, was Luuk de Jong nog een veelbelovende spits van FC Twente en Memphis Depay een ongeduldige bankzitter bij PSV.

Volledig scherm 2017: Derrick Luckassen weet het niet meer tijdens Heerenveen-PSV. Rechts Reza Ghoochannejhad. © Edwin van Zandvoort/Soccrates Wonderlijk wel: In de tussentijd tussen toen en nu won PSV nationale titels bij de vleet maar ontwikkelde Heerenveen zich als een ware angstgegner. Geen ploeg in de eredivisie heeft een dergelijke reeks van zes thuiswedstrijden zonder nederlaag als Heerenveen.



De Friezen won ook vaak. In 2013 is de Belgische Marokkaan Yassine El Ghanassy een kortdurende sensatie in Friesland. Hij draait voor het team van trainer Marco van Basten, de PSV-defensie met Jetro Willems en Marcelo dol. Heerenveen wint met 2-1.

Een jaar later winnen Heerenveen nog meer afgetekend. Bilal Basaçikoglu is dan de snelle aanvaller waar PSV geen grip op krijgt. Het slotoffensief van PSV wordt weggecounterd door doelpunten van Rajiv van La Parra en Alfred Finnbogason. Om een jaar later weer met een kleine nederlaag naar Brabant terug te rijden door een doelpunt van Daley Sinkgraven die daarmee de belangstelling trekt van zijn huidige club Ajax.

PSV komt in het Abe Lenstra Stadion nog een paar keer goed weg. In 2015 (1-1) net als in 2016 (ook 1-1, door een eigen doelpunt van St. Juste) terwijl de nederlaag van vorig seizoen leidt tot een kleine crisissituatie. Arber Zeneli en Reza Ghoochannejhad scoren in Heerenveen terwijl die laatstgenoemde ook nog een strafschop mist. Een geruststellende gedacht voor PSV: Zij spelen niet meer bij Heerenveen.