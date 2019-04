Geen wedstrijd Gözübüyük, Nijhuis maakt rentree

Gözübüyük kreeg van de Russische Vitesse-coach het ene na het andere verwijt naar zijn hoofd geslingerd. ,,Hij is egoïstisch, slecht en arrogant. Hij denkt dat hij God is", zo stelde Sloetski. De arbiter zelf zei gisteren dat de tirade van de coach onaanvaardbaar was.



Bas Nijhuis fluit wél weer een wedstrijd in de eredivisie: de Derby van het Noorden tussen SC Heerenveen en FC Groningen. Nijhuis doet dat voor het eerst sinds november. Sindsdien was hij lang uit de roulatie door een knieblessure. Eind maart maakte hij wel weer zijn rentree in de Keuken Kampioen Divisie.



Ajax (thuis tegen Excelsior), PSV (thuis tegen De Graafschap) en Feyenoord (thuis tegen Heracles Almelo) krijgen te maken met respectievelijk Pol van Boekel, Allard Lindhout en Jochem Kamphuis.