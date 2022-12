Geen winnaar bij Jong PSV - Jong Ajax voor 10.000 fans in Philips Stadion

BOM DIA DE PORTUGAL Eerst de wedstrijd van Portugal en dan Engeland: ‘Het wordt een gekkenhuis’

In de Engelse pub staat altijd voetbal op. En anders rugby. En anders weer cricket. In deze taverne in Armaçao de Pera, The Waterdog, komen expats bij elkaar. Britten vooral. En overwinteraars. Ze kiezen allemaal voor de winterzon.

9 december