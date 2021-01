Geflatteerde zege brengt efficiënt NAC naar derde plaats

NAC toonde zich uiterst efficiënt in Rotterdam, waar de thuisclub er net als in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen koploper Cambuur (0-1) bekaaid vanaf kwam. Excelsior bleef daardoor steken op de dertiende plaats, terwijl de Bredanaars, die voor de winterstop ook al me 3-0 te sterk waren voor Volendam, op gelijke hoogte kwamen met De Graafschap en op doelsaldo nu zelfs derde staan.

Met de veelbesproken Sydney van Hooijdonk dit keer in de basis zocht NAC meteen de aanval in Rotterdam. Dat leverde al snel kansjes op voor Nick Venema en Mounir El Allouchi. Aan de andere kant mocht de ploeg van Maurice Steijn niet mopperen dat Joël Zwarts gehaast over schoot na prima voorbereidend werk van Mitchell van Rooijen die Lewis Fiorini op de achterlijn simpel uitspeelde.

Toch was het Fiorini die even later als eerste mocht juichen. De middenvelder zorgde in de 17de minuut voor de 0-1. Niet zonder fortuin overigens, want Excelsior-verdediger Hervé Matthys veranderde zijn schot van richting waardoor doelman Alessandro Damen kansloos was.

Volledig scherm Met hulp van Hervé Matthys (3) zet Lewis Fiorini NAC op 0-1. © Pro Shots / Mischa Keemink

Daarna was het vooral Excelsior dat de toon zette en met de ijverige Zwarts op jacht ging naar de gelijkmaker. De sterke spits van de Rotterdammers creëerde een aantal mogelijkheden, maar waar de thuisclub voor de goal niet doortastend genoeg bleek, sloeg NAC vlak voor rust keihard toe. Na een prima voorzet van Fiorini volleerde Kaj de Rooij van dichtbij raak: 0-2.

Ook in de tweede helft deed Excelsior zichzelf tekort. Zwarts kreeg vlak na rust de uitgelezen kans om de Rotterdammers terug in de wedstrijd te brengen, maar na een afgemeten voorzet van Elias Mar Omarrson kopte hij tegen verdediger Robin Schouten. Diezelfde Omarsson had tien minuten voor tijd moeten scoren toen hij op zijn beurt werd bediend door Zwarts. Maar wat Excelsior ook probeerde, de bal wilde er vanmiddag niet in.

Dat lukte NAC heel wat makkelijker. Mario Bilate had maar een paar minuten nodig om te scoren. Vlak voor tijd bepaalde de voor Van Hooijdonk ingevallen spits de eindstand op 0-3.