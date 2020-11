Gefrustreerde Koopmans uit ongenoegen na 6-0: ‘Jongens opstellen die wél vol gas geven’

De doelman ziet bovendien al langer waar het bij ADO aan schort. Hij gaf dit seizoen al meermaals aan dat er binnen de Haagse ploeg slecht gecommuniceerd wordt. Het gebrek aan leidinggevende ploeggenoten frustreert hem. ,,Er moeten mensen het voortouw nemen en ballen tonen”, oordeelde hij. ,,Dat doen we niet. We spelen verstoppertje en voeren onze taken maar half uit.”

Voor de korte termijn ziet Koopmans maar één oplossing. ,,De trainer moet jongens opstellen die wél vol gas geven. Dat is wat we nodig hebben. Spelers die hun duels winnen, want wij verliezen elk duel. Ik probeer ze van mijn doel af te schreeuwen, maar er zal ook vanuit het middenveld meer initiatief genomen moeten worden. Want anders worden we heel simpel overlopen.”