Gehavend Ajax op bezoek bij Heerenveen

12 oktober ARNHEM - Vitesse noteert over het boekjaar 2020-2021 een verlies van liefst 6,8 miljoen euro. Het tekort is gigantisch, maar wordt nog fors beperkt door de coronasteun van de overheid. Clubeigenaar Valeri Oyf dekt het gat in de Arnhemse begroting. De Rus staat tenminste tot juli 2023 garant voor de financiële huishouding bij de eredivisionist.