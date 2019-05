Gehavend FC Utrecht kan ‘zonder druk spelen’ tegen Ajax

Door Tim Reedijk Weken geleden lachte Dick Advocaat (71) er in de studio van Veronica om. Die wedstrijd op 12 mei in de Johan Cruijff Arena, die kan Ajax wel eens het kampioenschap kosten. Hij zou de boel wel eens helemaal dichttimmeren. Een dolletje was het, maar met FC Utrecht in de Arena onder leiding van ‘De Kleine Generaal’ weet je het strijdplan voor zondag: tegenhouden en hopelijk profiteren in de omschakeling. Maar ondanks tweeënhalve week zonder wedstrijd – ja, een oefenduel met ADO Den Haag – moet FC Utrecht een behoorlijk lijstje spelers missen in Amsterdam. Sterkhouder Joris van Overeem is geblesseerd en wordt vervangen door Rico Strieder, al is de oud-speler van AZ wel op de weg terug. Jean-Christophe Bahebeck, de beoogde spits, is ziek, net als reserveback Leon Guwara. Timo Letschert is nog een twijfelgeval. Back-up Urby Emanuelson viel tegen ADO uit met een kwetsuur. En ook de al (wat) langer geblesseerden Simon Makienok en Michiel Kramer zijn er zondag nog altijd niet bij.

Lachebek

En dan wacht een getergd Ajax, na de desastreuze nederlaag tegen Tottenham Hotspur. ,,Voor die spelers is het natuurlijk heel moeilijk te accepteren", legde Advocaat vanmiddag uit op zijn persbabbel. ,,In plaats van vrolijke gezichten op de training zie je nu geen lachebek meer lopen. Je krijgt eventjes een aantal dagen een negatieve sfeer maar oke, Ten Hag is verstandig genoeg om daarmee om te gaan. Er staat wel een kampioenschap op het spel, dus ik ben niet bang dat het team niet gemotiveerd is. Ze zullen vanaf het begin druk zetten en daar moeten we mee omgaan. We moeten zorgen dat ze niet in hun spel komen maar oke, dat hebben Real Madrid en Juventus ook geprobeerd…”



,,Het grootste geluk voor ons is dat we ons al hebben gekwalificeerd voor de play-offs”, vervolgt Advocaat. ,,We kunnen dus zonder druk spelen, die zit bij Ajax, dat is duidelijk. Zij moeten. Wij moeten ook, maar op een andere manier. Voor ons begint het eigenlijk pas over twee wedstrijden.”