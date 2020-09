Geldkraan kleinere clubs druppelt leeg, topclubs shoppen steeds vaker in het buitenland

PSV haalt met Vincent Müller (20) opnieuw een ‘meevoet­bal­len­de’ keeper naar Eindhoven

21 september PSV haalt doelman Vincent Müller (20) definitief naar Eindhoven. De komst van de goalie van Würzburger Kickers is rond, maar hij moet nog wel medisch gekeurd worden. IJs en weder dienende gebeurt dat op maandag. De Duitser had in Würzburg nog een contract en dat is door PSV afgekocht.