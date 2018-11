Gelsenkirchen is een beetje van Oranje

Het Nederlands elftal speelt maandag vlak over de grens bijna een thuiswedstrijd tegen Duitsland. In Gelsenkirchen verloor Oranje dan ook nog nooit.

1974: Nederland - Argentinië 4-0

Oranje speelt op 26 juni 1974 voor het eerst in Gelsenkirchen, waar het Parkstadion een jaar voor het WK in Duitsland is geopend. Dat levert in 1973 overigens meteen al het eerste Nederlandse succesje op, want Feyenoord wint de eerste wedstrijd in het fonkelnieuwe stadion met 1-2 van Schalke 04 door twee goals van Peter Ressel.

Ook voor het Nederlands elftal is het de eerste keer in Gelsenkirchen meteen raak. En hoe! Op het WK begint Oranje aan de tweede ronde met een klinkende 4-0 overwinning op Argentinië. Johan Cruijff is niet te stoppen en scoort twee keer. Ook Ruud Krol en Johnny Rep zijn voor 56.548 toeschouwers trefzeker.



Volledig scherm Ruud Krol (12) 2-0 heeft gescoord tegen Argentinië. Rob Rensenbrink (15), Wim Rijbergen en Willem van Hanegem vieren het feestje mee. © ANP

1974: Nederland - Oost-Duitsland 2-0

Vier dagen na de prettige kennismaking met het Parkstadion zijn er nog meer mensen (68.348) getuige van Oranje’s volgende duel in de tweede poulefase van het WK. Oost-Duitsland, dat in de eerste ronde heeft gezorgd voor een historisch stunt tegen West-Duitsland (0-1), heeft hoge verwachtingen van het duel. Maar Nederland laat de staatsamateurs uit de DDR volkomen kansloos. Johan Neeskens maakt met een vroege goal meteen duidelijk dat er tegen dit Oranje niets te halen valt. Na rust gooit Rob Rensenbrink het duel in het slot: 2-0.

Volledig scherm Willem van Hanegem in actie tegen de DDR. © ANP

1988: Nederland - Ierland 1-0

Bondscoach Ronald Koeman bewaart zelf ook warme herenneringen aan Gelsenkirchen. Hij wordt met Nederland in 1988 Europees kampioen, maar zou dat zonder deze wonderbaarlijke ontsnapping op 18 juni in het Parkstadion nooit zijn geweest. Het stugge Ierland heeft aan een gelijkspel genoeg om de halve finales te halen en Oranje naar huis te sturen. De ploeg van Jack Charlton houdt lang stand, maar acht minuten voor tijd beleeft invaller Wim Kieft zijn finest hour in het Nederlands elftal als hij een mislukt schot van Koeman met zijn hoofd het juiste zetje geeft en doelman Pat Bonner kansloos laat: 1-0. Oranje ontsnapt.

Volledig scherm Wim Kieft is de held van Oranje en wordt na afloop in een Iers shirt rondgedragen door reservedoelman Joop Hiele. © Arthur Bastiaanse

1998: Duitsland - Nederland 1-1

In de aanloop naar het EK in eigen land moet Nederland het doen met oefenwedstrijden. Duitsland is op 18 november 1998 een ideale sparringpartner, want vriendschappelijk zijn duels met de aartsrivaal natuurlijk nooit echt. In het Parkstadion is Oranje heer en meester. De ploeg van bondscoach Frank Rijkaar verzuimt na de 0-1 van Michael Reiziger echter om vaker te scoren. Vlak na rust krijgt Oranje de rekening als Olaf Marschall de 1-1 maakt. Desondanks gaat het Nederlands elfal opnieuw met een uitstekend gevoel weg uit Gelsenkirchen.

Volledig scherm Thomas Struntz (r) heeft een overtreding nodig om Marc Overmars af te stoppen. © REUTERS

2002: Duitsland - Nederland 1-3

De laatste keer dat Nederland een uitwedstrijd van Duitsland wint. In Gelsenkirchen is het Parkstadion een jaar eerder ingeruild voor het hypermoderne AufSchalke. Maar ook in het nieuwe stadion, dat sinds 2005 Veltins Arena heeft, voelt Oranje zich op 20 november 2002 helemaal thuis. Onder Dick Advocaat boekt het Nederlands elftal een overtuigende oefenzege tegen een Duitse ploeg die een paar maanden eerder nog in de WK-finale staat. Fredi Bobic, de man die in 2001 de eerste goal in het nieuwe Schalke-stadion maakt, maakt na de 0-1 van Patrick Kluivert nog wel gelijk. Maar Jimmy Floy Hasselbaink en Ruud van Nistelrooy zorgen ervoor dat Gelsenkirchen opnieuw van Oranje is.