Gelukkig voor Lozano is de echte winter voorbij

De winter in Nederland is niet de favoriete periode van Hirving Lozano. Dat hij een mindere periode achter de rug heeft, zag PSV-trainer Mark van Bommel ook. Hij wisselde Lozano tegen Heerenveen en FC Utrecht.

Door Maarten Wijffels

Om de mond van Mark van Bommel krult een lachje als het in aanloop naar PSV - Feyenoord gaat over Hirving Lozano. De Mexicaan ligt morgen in de topper extra onder het vergrootglas. Vorige week in Heerenveen werd hij gewisseld, omdat hij zijn eigen invulling gaf aan tactische opdrachten en te veel uit was op eigen succes. ,,Kom jij maar zitten‘’, zei Van Bommel in de pauze, en bracht het grote talent uit eigen opleiding Cody Gakpo in het veld. Ook de week ervoor in Utrecht ging dat zo.

De vraag is daarom deze vrijdag aan Van Bommel: gaat Lozano morgen ontploffen tegen Feyenoord? ,,Ik hoop het, op de goede manier’', glimlacht de trainer. Ze spraken deze week met elkaar. ,,Hirving begreep wel wat er is gebeurd in Heerenveen. Als je minder speelt, kun je een keer worden gewisseld. We hebben gesproken zoals dat met alle spelers gaat.’'

Winter

De wintermaanden zijn niet de meest favoriete maanden van Lozano in Nederland leren zijn statistieken. Vorig seizoen maakte hij in heel december, januari en februari bij elkaar opgeteld slechts drie doelpunten. Hij scoorde half februari ook een rode kaart die hem een schorsing opleverde tot diep in maart. Dit seizoen staat de teller in dezelfde periode pas op vier treffers. En met vier gele kaarten staat hij nu tegen Feyenoord ‘op scherp’. Van Bommel, gevat: ,,Vier goals, dat is er dus al eentje meer dan vorig jaar winter. Positief dus.’'

Wat misschien een rol kan spelen, is dat de kou nu wel het land uit is. Van Bommel begon gisteren uit zichzelf over het weer als factor in wedstrijden. ,,Dat kan zeker van invloed zijn op het spel en de spelers. In Utrecht regende het en was het veld drassig. Een 1-0 achterstand goed moeten maken is dan lastiger dan wanneer het droog is.’'