Gemeente bepaalt: ADO-stadion dicht bij te harde wind

Het collegebesluit geldt totdat nader onderzoek bevestigt dat de dakconstructie ook bij dergelijke harde wind (storm) voldoet. De definitieve uitkomsten van het onderzoek worden eind februari, begin maart 2021 verwacht. Het gemeentebestuur van Den Haag besloot in augustus 2019, daags na het gedeeltelijk instorten van het dak van het stadion van AZ in Alkmaar, om een extra veiligheidsinspectie te laten doen in het Cars Jeans Stadion.

Uit de veiligheidsinspectie is tot nu toe niet gebleken dat onderdelen van de stalen dakconstructie niet veilig zijn, meldt de gemeente. “De opdracht voor de veiligheidsinspectie was uit voorzorg. Er was en is geen concrete twijfel over de veiligheid van het stadion”, aldus de gemeente. Op advies van het bureau dat het onderzoek heeft verricht, worden toch nog twee aanvullende onderzoeken verricht “om te kunnen garanderen dat de veiligheid ook bij een windkracht hoger dan 8 gewaarborgd is”.

Om alle veiligheidsrisico’s uit te sluiten, gaat de gemeente tot die tijd bij dergelijke weersomstandigheden over tot tijdelijke sluiting van de stadionring en het veld. Het hoofdgebouw kan in gebruik blijven. ADO Den Haag, de gebruiker van het stadion, is op de hoogte gebracht.

De eredivisieclub speelt zondag tegen Ajax in het Cars Jeans Stadion. Die wedstrijd zal gewoon kunnen doorgaan, want de voorspelde windkracht is 4 tot 5.