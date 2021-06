Gemengde gevoelens bij Ajax na strafvermindering Onana

Volgens Onana kwam dat omdat hij, naar eigen zeggen per ongeluk, een pilletje had gepakt dat voor zijn vrouw was bedoeld. De keeper uit Kameroen tekende beroep aan tegen zijn schorsing. Het CAS haalde daar drie maanden van af. De schorsing loopt nu begin november af. Twee maanden eerder, op 4 september, mag hij al weer beginnen met trainen.

Onana werd eind mei gehoord door drie arbiters van het internationaal sporttribunaal CAS. In een vier uur durende onlinezitting zette de doelman de standpunten uiteen. Ook de Europese voetbalbond UEFA kwam aan nhet woord. Onana ging in beroep tegen de straf en vroeg het CAS om geen dan wel een lagere straf. Onana werd bijgestaan door advocaat Dolf Segaar en vertegenwoordigers van Ajax. Ajax meldde toen al dat Onana zijn verhaal goed kon overbrengen en de arbiters ruim de tijd namen om naar zijn betoog te luisteren. In de periode van zijn schorsing mag de doelman aan geen enkele sportactiviteit deelnemen en is hij ook niet welkom op de training van zijn club.

,,Wij hebben met deze uitspraak van het CAS drie maanden winst geboekt ten opzichte van de oorspronkelijke schorsing”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. ,,De stap naar het CAS is dus niet voor niks geweest. Wij staan voor een schone sport. Maar ik herhaal dat wij ervan overtuigd zijn dat André dit middel per ongeluk heeft genomen en zeker niet om beter te presteren. Dat wordt door alle partijen - ook door UEFA - onderschreven, zo blijkt uit de behandeling bij UEFA en het CAS. Toen we vorige week met André en de juristen ons verhaal bij het CAS hadden gedaan, reed ik met een goed gevoel weg van de Toekomst. Ik heb gemengde gevoelens bij de uitspraak, want ons doel was dat hij vanaf deze zomer weer aan wedstrijden mee had mogen doen.”