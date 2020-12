Gemis van vrienden en familie trok De Jong terug naar Nederland: ‘Ik wist wel dat Ajax of AZ niet zou aankloppen’

Het gemis van vrienden en familie door de coronacrisis zorgde er mede voor dat de 31-jarige middenvelder het avontuur in Amerika nu al vaarwel zegt en vanaf volgende maand weer in de eredivisie te zien is. ,,Het is een apart jaar geweest”, zegt De Jong. ,,Door alle onzekerheden die er komend jaar nog zullen zijn, heb ik bewust gekozen voor Nederland.”



De oud-speler van Ajax, Newcastle United, PSV, Sydney FC en opnieuw Ajax liet in februari de eredivisie achter zich en vertrok naar FC Cincinnati, waar Ron Jans destijds nog aan het roer stond. Korte tijd later werd Jans al ontslagen en vervangen door Jaap Stam. Mede door de coronacrisis kwam De Jong slechts dertien keer in actie in de Major Soccer League.